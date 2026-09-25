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Karabük'te Kurtuluş Kavşağı'nda düzenleme 26 Eylül'de başlayacak

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Karabük'te Kurtuluş Kavşağı'nda düzenleme 26 Eylül'de başlayacak
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Karabük Valiliği, Kurtuluş Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve kapasiteyi artırmak için düzenleme çalışmalarının 26 Eylül Cumartesi başlayacağını açıkladı. İlk aşamada Karabük istikameti trafiğe kapatılacak, akış Safranbolu istikametinden iki yönlü sağlanacak.

Karabük- Safranbolu güzergahında bulunan Kurtuluş Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve kavşak kapasitesini artırmak amacıyla yeniden düzenleme çalışmaları başlatılacak.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Kavşağı'ndaki çalışmalar 26 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Açıklamada, çalışmaların ilk aşamasında Karabük istikameti trafiğe kapatılacağı, trafik akışının Safranbolu istikametinden iki yönlü olarak sağlanacağı, Atatürk Bulvarı yönündeki kavşak kolunun da bu aşamada trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.

Sanayi Caddesi'ne giriş Safranbolu istikametinden sağlanabilecek, Sanayi Caddesi'nden çıkışların ise akaryakıt istasyonu yanındaki yoldan gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, "Karabük istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik aktarımı yapılarak Safranbolu istikametindeki çalışmalara geçilecek. Her iki çalışma aşamasında da Sanayi Caddesi'ne giriş açık olacak, çıkışlar ise akaryakıt istasyonu yanındaki yoldan sağlanacak" denildi.

Valilik açıklamasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları kullanmaları ve çalışma alanında dikkatli seyretmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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