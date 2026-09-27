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Karabük Eskipazar'da yol çalışması İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluşturdu

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Karabük Eskipazar'da yol çalışması İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluşturdu
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Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kemikli Rampaları'nda D-100'de yapılan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Ağır tonajlı araçların güzergahı kullanmasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, sürücüler güçlükle ilerledi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Kemikli Rampaları'nda yol çalışması nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahı konumunda bulunan D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları mevkisinde yol yapım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bölünmüş yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trafiğin İstanbul istikametinde tek şeritten verilmesi nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların da güzergahı kullanmasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman trafik akışı durma noktasına geldi.

Bölgede ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı öğrenilirken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, takip mesafelerini korumaları ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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