Karabük Eflani'de 3 kurt çiftlik yakınına geldi, 2 köpeğin havlamasıyla ormana döndü

Karabük Eflani'de 3 kurt çiftlik yakınına geldi, 2 köpeğin havlamasıyla ormana döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Afşar köyünde yiyecek arayan 3 kurt sabah saatlerinde bir çiftliğin yakınına kadar yaklaştı. 2 köpeğin havlamasıyla bölgeden uzaklaşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftliğin yakınına kadar yaklaşan 3 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Afşar köyünde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yiyecek arayan 3 kurt, ormanlık alandan çıkarak yerleşim yerine yaklaştı. Bir çiftliğin hemen yakınına kadar gelen kurtları fark eden 2 köpek havlamaya başladı.
Köpeklerin tepkisi üzerine bir süre çiftlik çevresinde dolaşan kurtlar, daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kurtların çiftlik çevresindeki hareketleri ve köpeklerin havlamasıyla bölgeden ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.