Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük Eflani'de 3 kurt çiftlik yakınına geldi, 2 köpeğin havlamasıyla ormana döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Eflani'de 3 kurt çiftlik yakınına geldi, 2 köpeğin havlamasıyla ormana döndü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Afşar köyünde yiyecek arayan 3 kurt sabah saatlerinde bir çiftliğin yakınına kadar yaklaştı. 2 köpeğin havlamasıyla bölgeden uzaklaşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftliğin yakınına kadar yaklaşan 3 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Afşar köyünde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yiyecek arayan 3 kurt, ormanlık alandan çıkarak yerleşim yerine yaklaştı. Bir çiftliğin hemen yakınına kadar gelen kurtları fark eden 2 köpek havlamaya başladı.

Köpeklerin tepkisi üzerine bir süre çiftlik çevresinde dolaşan kurtlar, daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kurtların çiftlik çevresindeki hareketleri ve köpeklerin havlamasıyla bölgeden ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor! Çuvalla para verecekler

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda
Mert Fırat'tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti

Ünlü oyuncudan liderlere gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı

İstanbul dahil 11 ilde alarm! İGDAŞ bile uyardı
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
FETÖ'nün kadın eğitim yapılanmasına temizlik! 29 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nın "Abla" projesi engellendi! Eğitimlere başlamışlar
Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Acemi Cadı'nın Ceren'iydi! Bakın şimdi ne iş yapıyor