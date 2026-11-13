Karabük Eflani'de 3 kurt çiftlik yakınına geldi, 2 köpeğin havlamasıyla ormana döndü

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Karabük'ün Eflani ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftliğin yakınına kadar yaklaşan 3 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Afşar köyünde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yiyecek arayan 3 kurt, ormanlık alandan çıkarak yerleşim yerine yaklaştı. Bir çiftliğin hemen yakınına kadar gelen kurtları fark eden 2 köpek havlamaya başladı.

Köpeklerin tepkisi üzerine bir süre çiftlik çevresinde dolaşan kurtlar, daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kurtların çiftlik çevresindeki hareketleri ve köpeklerin havlamasıyla bölgeden ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı