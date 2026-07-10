Kangal, çoban gelene kadar kırsalda doğan kuzuya kendi yavrusu gibi sahip çıktı

Sivas'ta bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir Kangal köpeğinin yenidoğan kuzuyu çoban gelene kadar koynuna alarak sahiplenmesi izleyenlerin içini ısıttı. Sosyal medyada ilgi gören görüntüler, Kangal köpeklerinin koruyucu ve şefkatli yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin milli değeri olarak bilinen Kangal köpekleri, yalnızca cesaretleri ve koruyucu özellikleriyle değil, merhametli yönleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Sivas'ta bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede beğeni aldı. Görüntülerde, sürüyü korumak için görev yapan bir Kangal köpeğinin henüz yeni doğan bir kuzuyu koynuna alarak adeta sahiplenmesi yer aldı. Bir süre kuzuyu sıcak tutmaya çalışan Kangalın, yanından ayrıldıktan sonra kuzunun ağlamaya başlaması ise izleyenlerin yüreğini ısıttı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, Kangal köpeklerinin sürüdeki yavrularla yıllar içinde geliştirdiği içgüdüsel bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Kangal köpeklerinin sürü içerisindeki en savunmasız hayvanları koruma eğiliminde olduğunu söyledi. Yurdakul, kangalın sahiplenici bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Kangal köpekleri sürüde ne kadar güçsüz veya hasta hayvan varsa onları koruma altına alır. Çevreyi sürekli denetleme ve gözetleme özellikleri sayesinde en küçük bir tehlikeyi dahi sezebilirler. Kangal çoban köpeğinin şefkati ve sahiplenme duygusu diğer birçok hayvana göre daha üst seviyededir. Yavru döneminden itibaren farklı türdeki hayvanlarla aynı ortamda büyüdükleri için onlara karşı güçlü bir şefkat geliştirirler. Sahiplenici yapıları sayesinde dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı koruyucu özelliklerini hemen ortaya koyarlar. Kangal köpekleri güçsüzün ve zayıfın yanında olan köpeklerdir" dedi.

"Başka bir hayvanı koruma altına alır"

İbrahim Yurdakul, kangalın sürüde güçsüz ve hasta bir hayvan gördüğünde onları koruma altına aldığını belirterek, "Kangal köpeği, sürü yönetmekten ziyade koruyucu özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Özellikle koruma iç güdüsü, hayvan sahibine olan sadakati, hayvanlara karşı sahiplenme iç güdüsüne sahip bir iri cüsseli fakat iri cüssesinin altında narin ve duygusal bir hayvan bulunmaktadır. Kangal köpeği bir ve dört aylıkken özellikle kuzu, koyun, keçilerle beraber bulunduğu için aynı ortamda onları kendisine bir aile olarak görüyor. Aralarında ki iletişim bir bağlılık oluşturuyor. Bu durum köpeklerde oksitosin dediğimiz bir hormonun salınmasına sebep oluyor. Kangal köpekleri sürüde ne kadar güçsüz veya hasta bir hayvan var ise onları koruma altına alır ve tehlike anında çevreyi denetleme, gözetleme özelliğinden dolayı en ufak bir tehlikeyi sezebilen bir hayvan. Tehlike anında mera veya yaylım alanında ki kurt ve ayının ne kadar sayısı fazla olursa olsun gözünü kırpmadan savunma mekanizması oluşturabiliyor" dedi.

"Güçsüzün ve zayıfın yanında olur"

Yurdakul, kangalın diğer hayvanlarda şefkat besleyebildiğini söyleyerek, "Kangal köpeği büyüme esnasında sahibinin ses tonundan kendisini azarladığını ve ya şefkat gösterdiğini rahatlıkla anlayabilen bir hayvan. Kangal çoban köpeğinin şefkati, sahiplenmesi diğer hayvanlara göre daha üst seviyede. Yavru döneminde aynı ortamda diğer tür hayvanlarla iç içe olduklarından dolayı şefkat besliyor. O nedenle ne olursa olsun diğer hayvanların gösterdiği agresif hareketleri kangal köpekleri göstermiyor. Sahiplenici oldukları için dışardan gelen tehlikeye karşı kim olursa olsun hemen koruyucu özelliğini gösterir. Kangal köpekleri güçsüzün ve zayıfın yanında olan bir köpektir" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı