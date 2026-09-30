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Kandıra Babalı'da sağanak sonrası mahsur kalan inekler sahiplerince kurtarıldı

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Kandıra Babalı'da sağanak sonrası mahsur kalan inekler sahiplerince kurtarıldı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından meralar sular altında kaldı. Merada otlayan bazı inekler yükselen sular arasında mahsur kaldı; hayvan sahipleri inekleri yönlendirerek sudan çıkarıp ahırlara götürdü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde merada otlayan bazı inekler, sağanak nedeniyle yükselen sular arasında kaldı. Hayvanlar, sahiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak güvenli şekilde ahırlara götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra'ya bağlı Babalı Mahallesi'nde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından kırsal alandaki bazı meralar sular altında kaldı. Bu esnada inekler, yükselen sulara yakalanarak zor anlar yaşadı. Suların yükseldiği bölgeye giren hayvan sahipleri, inekleri yönlendirerek sudan çıkarmayı başardı. Büyükbaş hayvanlar, bölgedeki ahırlara götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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