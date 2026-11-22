Kahramanmaraş'ta sağanak Onikişubat ve Dulkadiroğlu'nda trafiği aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli yağış, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler su birikintilerinin olduğu güzergahlarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken trafik akışında yer yer aksamalar yaşandı.
Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kahramanmaraş'ta etkisini artıran sağanak yağış günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle özellikle merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki birçok noktada yollarda göllenmeler meydana geldi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve bulvarlarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, trafik akışında yer yer aksamalar yaşandı.