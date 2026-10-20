Kahramanmaraş'ta DKMP ekipleri Pazarcık'taki sulak alanda su kuşlarını kaydetti

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Kahramanmaraş'ta Narlı Ovası'nda bulunan sulak alan, farklı su kuşlarına yaşam alanı sunuyor.

Pazarcık ilçesi Narlı Ovası'ndaki sulak bölge su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki doğal sulak alanlarında yaşayan su kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde çıkrıkçın, sakarmeke ve angut başta olmak üzere çeşitli su kuşları bulunuyor. Kuşların alanda beslendiği, dinlendiği ve yaşamlarını sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı