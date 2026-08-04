Haberler

Kahramanmaraş'ta 42 Derece Sıcak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş'ta 42 Derece Sıcak Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş'ta sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte sıcak altında çalışanlar zor anlar yaşıyor.

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometreler 42 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar, öğle saatlerinde evde kalmayı tercih etti. Cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı gözlenirken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise ağaç gölgeleri ve çeşme başlarında serinlemeye çalışıyor. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında görev alan taş duvar ustaları da bunaltıcı sıcak altında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Güneş altında çalışan ustalar, sık sık su molası vererek zorlu mesailerini sürdürüyor.

Taş duvar ustası Yunus Umuş, "Hava 40 derecenin üzerinde de olsa çalışmak zorundayız evimize ekmek götürmek için çalışıyoruz" dedi.

Bir diğer taş ustası Sinan Atasever ise, "Evimize ekmek götürebilmek için sıcağa da, soğuğa da katlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Esnaf İbrahim Sarı da "Hava sıcaklıkları çok yüksek biz de iş yerimizdeyiz. Bizleri de etkiliyor sıcak havalar" diye konuştu.

İnşaat işçisi Muhammed Dilbil, iş gereği sıcak altında çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Sıcakta inşaatta çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin

Kritik veri öncesi dev bankadan çılgın altın tahmini

Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

Süper Lig'de devrim! İkinci yarıda kullanılacak fiyatı da belli
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Icardi'den Sert Çıkış: "Sadece Aptallar"
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden kürsüde! Dikkat çeken karşılama
Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı