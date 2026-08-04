Kahramanmaraş'ta 42 Derece Sıcak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş'ta sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte sıcak altında çalışanlar zor anlar yaşıyor.

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometreler 42 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar, öğle saatlerinde evde kalmayı tercih etti. Cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı gözlenirken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise ağaç gölgeleri ve çeşme başlarında serinlemeye çalışıyor. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında görev alan taş duvar ustaları da bunaltıcı sıcak altında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Güneş altında çalışan ustalar, sık sık su molası vererek zorlu mesailerini sürdürüyor.

Taş duvar ustası Yunus Umuş, "Hava 40 derecenin üzerinde de olsa çalışmak zorundayız evimize ekmek götürmek için çalışıyoruz" dedi.

Bir diğer taş ustası Sinan Atasever ise, "Evimize ekmek götürebilmek için sıcağa da, soğuğa da katlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Esnaf İbrahim Sarı da "Hava sıcaklıkları çok yüksek biz de iş yerimizdeyiz. Bizleri de etkiliyor sıcak havalar" diye konuştu.

İnşaat işçisi Muhammed Dilbil, iş gereği sıcak altında çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Sıcakta inşaatta çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı