Kaçak avcılara dronlu takip

DÜZCE (İHA) – Düzce'deki Efteni Gölü'nde dron destekli denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, sazlıkların arasına gizlenerek kaçak avcılık yapan şahısları suçüstü yakaladı. Balıkların yumurtlama dönemini fırsat bilerek havyar topladıkları belirlenen şahıslara idari yaptırım uygulandı.

Bölgede yaban hayatının korunması amacıyla havadan denetim yapan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, drona takılan şüpheli bir hareketlilik üzerine sazlık alanlara odaklandı. Denetimler sırasında, kendi yaptıkları el yapımı sandallarla sazlıkların arasına gizlenen ve balık avlayan şahıslar tespit edildi.

Dronu fark eden şahıslar, izlerini kaybettirmek için sazlıkların derinliklerine kaçmaya çalıştı. Ancak havadan takibi bırakmayan ekipler, şahısları kısa süreli takibin ardından karada yakaladı.

Havyar topladıkları belirlendi

Ekiplerin yaptığı incelemede, şahısların balıkların yumurtlama dönemini fırsat bildiği ve özellikle havyar toplamak amacıyla yasak yöntemlerle avcılık yaptıkları belirlendi. Doğal dengeye zarar veren şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, dron görüntülerini resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Yaban hayatının korunması amacıyla ülkemizin birçok noktasında denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Dron destekli kontrol faaliyetleriyle yasa dışı avcılıkla mücadelemizi etkin şekilde sürdürüyor, gerekli hallerde idari yaptırımlar uyguluyoruz." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı