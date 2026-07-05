Jeoloji mühendisi Çelik'ten Venezuela depremi sonrası uyarı: 'Yüksek katlı binalardan vazgeçilmeli'

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, 24 Haziran 2026'da Venezuela'da meydana gelen depremi değerlendirerek, Türkiye'de yapılaşmada yüksek katlı binalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, yaptığı açıklamada Venezuela'daki deprem nedeniyle başsağlığı dileklerini ileterek, "Allah'ın izniyle Türkiye'de böyle bir depremin bir daha olmaması en büyük duamızdır." ifadelerini kullandı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta iki deprem meydana geldiğini belirten Çelik, "İlk depremin yaklaşık 90 saniye sürdüğünü, 40 saniye sonra ikinci depremin oluştu. İki fay hattının kırılması sonucu binaların kolonları zarar gördü. Mühendislik hizmetlerine baktığımız zaman binaların adeta kağıt gibi yıkıldığını söyleyebiliriz. Venezuela'daki binaların yapılış özellikleri, mühendislik hizmetleri ve statiği Türkiye ile birebir benzer. Venezuela'da çok yüksek katlı binalar var. 20 katlı, 30 katlı, 50 katlı binalar bulunuyor. Bunun sonucunda yıkılan binaların kaldırılması ve enkaz altında kalanların çıkarılması mümkün olmuyor. Şu anda şehirde sağlık sorunları da ön plana çıkacaktır" dedi.

"Hibrit yapı ve az katlı binalar çözüm"

Depreme karşı alınabilecek önlemlere değinen Çelik, "Kesinlikle yüksek katlı binalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Kesinlikle betondan vazgeçmemiz gerekiyor. Hibrit modeli, yani ahşap, beton ve taşın birlikte kullanıldığı yapıları tercih etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin depremden korunması için örnek olarak Bitlis'in Hizan ilçesindeki eski taş evleri gösteren Çelik, "Ortasında ahşap bloklar bulunan bu taş evler örnek alınarak yapılaşmaya gidilirse Türkiye'nin depremden kurtulabileceğini düşünüyorum. Bir yerde 100 bin bina olduğunu düşünelim. Eğer bu 100 bin bina yüksek katlıysa ve yıkılırsa ölü sayısı 25 milyona kadar çıkabilir. Eğer tek katlı veya iki katlı binalar olursa, 100 bin bina yıkılsa bile 500 bin insan hayatını kaybedebilir. Bunun yarısı yaralı olarak kurtulabilir. Bu durumda maksimum ölü sayısı 50 bini bulmaz. Ama yüksek katlı binalar yıkılırsa her 100 bin bina için 25 milyon insan ölebilir. Bu da bir ülkenin yok olmasına sebep olabilir" şeklinde konuştu.

Çelik, 20 katlı binaların 8 veya 16 demirle inşa edilmesi halinde büyük depremlerde çok yüksek can kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı