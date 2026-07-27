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Jandarma Bot Timi Almus'ta kaçak balıkçılık ve yangına karşı nöbette

Jandarma Bot Timi Almus'ta kaçak balıkçılık ve yangına karşı nöbette
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Tokat Jandarma Asayiş Bot Timi, Almus Baraj Gölü'nde kaçak balıkçılığı önlemek ve orman yangınlarına karşı devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, kıyı şeridi ve üretim tesislerinde denetim yaparak güvenlik sağlıyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi, Almus Baraj Gölü'nde hem kaçak balıkçılığın önüne geçmek hem de yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı denetim ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli su ürünleri üretim merkezlerinden biri olan Almus Baraj Gölü'nde görev yapan Jandarma Asayiş Bot Timi, baraj üzerindeki balık üretim tesisleri ile kıyı şeridinde düzenli kontroller gerçekleştiriyor. Ekipler, kaçak su ürünleri avcılığını önlemek amacıyla kafes balıkçılığı yapılan alanlar ve göl üzerinde faaliyet gösteren teknelerde denetim yaparken, üreticilerin güvenliğini de sağlıyor. Timin görevleri arasında iç sularda emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesi, usulsüz su ürünleri avcılığının önlenmesi ve orman yangınlarının erken tespit edilmesi de yer alıyor. Yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı da teyakkuzda olan bot timi, baraj çevresindeki ormanlık alanları su üzerinden devriye atarak kontrol ediyor. Duman veya yangın belirtisinin tespit edilmesi halinde ilgili birimlere anında bilgi verilerek muhtemel yangınlara ve boğulmalara erken müdahale edilmesi hedefleniyor. Almus Baraj Gölü, yıllık binlerce ton alabalık ve Türk somonu üretimiyle Türkiye'nin önemli su ürünleri merkezleri arasında yer alırken, burada yetiştirilen balıklar başta Rusya, Japonya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Bu nedenle göldeki güvenlik ve denetim faaliyetleri hem üretimin sürdürülebilirliği hem de ekonomik değerinin korunması açısından önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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