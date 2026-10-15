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İstanbul Boğazı, sağanak sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurla kahverengiye döndü

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İstanbul Boğazı, sağanak sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurla kahverengiye döndü
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su İstanbul Boğazı'na aktı ve boğazın rengi kahverengiye döndü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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