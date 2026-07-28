Haberler

Boş Konteynerlere Rağmen Çöp ve Ekmek İsrafı Tepki Çekti

Boş Konteynerlere Rağmen Çöp ve Ekmek İsrafı Tepki Çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çöp konteynerleri boş olmasına rağmen atıkların dışarıya bırakılması ve ekmeklerin çöplere atılması vatandaşların tepkisini çekti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çöp konteynerleri boş olmasına rağmen atıkların dışarıya bırakılması ve ekmeklerin çöplere atılması vatandaşların tepkisini çekti.

Bolvadin genelinde son günlerde kaydedilen görüntüler, çevre temizliği ve israf konusunu yeniden gündeme taşıdı. İlçe merkezindeki birçok noktada çöp konteynerleri tamamen boş olmasına rağmen evsel atıkların konteynerlerin yanına ve sokağa gelişigüzel atıldığı görüldü.

Görüntülerde sadece çevre kirliliği değil, israfın ulaştığı boyut da gözler önüne serildi. Bayatlayan ekmeklerin konteyner içlerine ya da kaldırım kenarlarına atılması vatandaşların tepkisini topladı.

Çevre sakinleri, hem görüntü kirliliğinin hem de nimet israfının önüne geçilmesi için tüm hemşehrilerini daha dikkatli ve sorumlu davranmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket

Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket
Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...

Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Emniyette yeni dönem! 46 yıllık defter kapandı
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest