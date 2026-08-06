İnşaat Paravanları Kaldırımı İşgal Etti, Yayalar Yolda Kaldı

Eskişehir'in en yoğun noktalarından birinde yükselen inşaat paravanları kaldırımı işgal etti, yayalar çaresiz kaldı.

Tepebaşı İlçesinin en yoğun noktalarından Sivrihisar Caddesi üzerinde yer alan inşaat alanının etrafı güvenlik amacıyla sac paravanlarla çevrildi. Ancak paravanların tüm kaldırımı işgal etmesi ve yayalar için alternatif, güvenli bir geçiş koridoru oluşturulmaması büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Kaldırımı kullanamayan vatandaşlar, yaşlılar ve bisiklet sürücüleri, yoğun trafikte geçen araçların arasında yola inerek ilerlemek zorunda kalıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı