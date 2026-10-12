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İnönü Üniversitesinin 22 projesi COP31 YÖK Pavilyonu kapsamında kabul edildi

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İnönü Üniversitesinin 22 projesi COP31 YÖK Pavilyonu kapsamında kabul edildi
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İnönü Üniversitesinin 22 projesi, COP31 YÖK Pavilyonu kapsamında kabul edildi. Projeler; iklim, sürdürülebilirlik ve sağlık alanlarında olup üniversitenin uluslararası görünürlüğü açısından önem taşıyor. COP31, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek.

İnönü Üniversitesinin iklim, sürdürülebilirlik ve sağlık alanlarındaki 22 projesi, COP31 YÖK Pavilyonu kapsamında kabul edildi.

İnönü Üniversitesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında önemli bir başarıya imza attı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen değerlendirme sonucunda, İnönü Üniversitesinin hazırladığı 22 proje, COP31 YÖK Pavilyonu kapsamında kabul edildi.

İklim, sürdürülebilirlik, enerji, afet dayanıklılığı ve sağlık odaklı projeler, İnönü Üniversitesinin çevresel ve toplumsal sorunlara yönelik bilimsel çalışmalarının uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırması açısından önem taşıyor.

COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. İklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir gelecek hedeflerinin ele alınacağı konferans kapsamında, üniversitelerin bilimsel araştırmaları ve çözüm önerileri de gündeme gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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