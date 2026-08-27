Aydın İnciri'nde Kalite Denetimleri Sürüyor

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden Aydın İnciri'nin kalitesinin ve marka değerinin korunması amacıyla Nazilli'de faaliyet gösteren incir depolarında denetim gerçekleştirildi.

Ülkenin önemli ihracat ürünlerinden olan incirde kalitenin korunması ve katma değerinin artırılması adına yürütülen çalışmalar sürerken, il tarım ekiplerinin incir depolarında gerçekleştirdiği denetimler de hız kazandı. Bu kapsamda Nazilli'de sahaya inen ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren incir depolarında denetim gerçekleştirdi. 'Sıfır risk, maksimum kalite' vizyonuyla gerçekleştirilen denetimlerde depolama şartları, iklimlendirme sistemleri, hijyen şartları ve ürünlerin muhafaza şartları incelendi. Özellikle aflatoksin ve okratoksin risklerine karşı alınması gereken tedbirler değerlendirilerek, ürün güvenilirliğinin en üst seviyede tutulması hedeflendi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada"AB tescilli coğrafi işaretli gururumuz Aydın İnciri'nin dünya pazarındaki gücünü, marka değerini ve yüksek kalitesini korumak amacıyla yeni sezonda da saha çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nazilli'de faaliyet gösteren incir depolarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Üreticimizin emeğini korumak, tüketicilerimize güvenilir ve kaliteli ürünler sunmak, Aydın İnciri'nin uluslararası pazarlardaki itibarını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydın İnciri'nin sofralara güvenle ulaşması ve dünya pazarındaki marka değerinin korunması için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı