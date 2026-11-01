Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İl Özel İdaresi ekipleri Iğdır Tuzluca'da heyelanla zarar gören köy yolunda çalışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Özel İdaresi ekipleri Iğdır Tuzluca'da heyelanla zarar gören köy yolunda çalışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yoğun yağışların ardından heyelan nedeniyle zarar gören köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma elverişli hale gelmesi için aralıksız çalışıyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun yağışların ardından heyelan nedeniyle zarar gören köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünde etkili olan yoğun yağışlar, heyelan ve toprak kaymasına neden oldu. Yaşanan olayın ardından tahrip olan köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun yeniden ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

İki ele sığmayan dev hasat! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar

Erdoğan'dan o ülkeye sürpriz ziyaret! Hedef 15 milyar dolar
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler

Polonya'da iç savaş alarmı! Eski başbakandan korkutan uyarı geldi
Seren Serengil zayıflamak uğruna yaşadığı süreci anlattı: 42 kiloya düştüm

Zayıflama sürecini anlattı: 42 kiloya düştüm, boyum kısaldı
Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler

Ünlü isim bu görüntülere ateş püskürdü: Olmayan adetimiz....
15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı

15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından emekli zammı için net rakam verdi
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek