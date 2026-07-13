Bafra'da 'İklimin Geleceği İklim Elçileri Projesi' başarıyla tamamlandı

Samsun Bafra Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "İklimin Geleceği İklim Elçileri Projesi" başarıyla tamamlandı.

İklim değişikliğinin nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje, konaklamalı olarak gerçekleştirildi. Proje süresince öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı etkinlikler ve saha çalışmalarıyla iklim değişikliği konusunu yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Program kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Terme Miliç Sahili, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Planetaryum gibi önemli alanlarda inceleme ve gözlem çalışmaları gerçekleştirildi. Öğrenciler, uzmanlar eşliğinde yaptıkları çalışmalarla iklim değişikliğinin doğal yaşam, ekosistemler ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini daha yakından tanıdı.

Saha gezileri sırasında kuş göç yolları, sulak alanların korunması, meteorolojik gözlemler, çevresel değişimler ve sürdürülebilir yaşam uygulamaları hakkında bilgi alan öğrenciler; gözlem yapma, veri toplama, analiz etme ve çevresel sorunlara çözüm üretme becerilerini geliştirdi.

Konaklamalı olarak yürütülen projede öğrenciler, tüm etkinliklerde aktif rol alarak takım çalışması, sorumluluk alma ve bilimsel düşünme becerilerini güçlendirdi. Proje sonunda öğrenciler, iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkına vararak çevreye duyarlı birer "iklim elçisi" olma bilinci kazandı.

Proje yürütücüsü Mehtap Yılmaz, projenin öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimiz, saha çalışmaları sayesinde iklim değişikliğinin etkilerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Bu deneyimlerin onların bilimsel düşünme becerilerini geliştirdiğine ve çevre bilincini artırdığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bafra Bilim ve Sanat Merkezi yetkilileri, projeye katkı sunan kurum ve uzmanlara teşekkür ederek, öğrencilerin bilimsel farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı