Iğdır'ın simgesi haline gelen leylekler, soğuyan havalara rağmen kenti terk etmedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini artırırken, Iğdır'da dikkat çeken bir doğa manzarası yaşanıyor. Kentin simgeleri arasında yer alan leylekler, havaların soğumasına rağmen sıcak bölgelere göç etmeyerek Iğdır'da kalmayı sürdürüyor. Özellikle kent merkezindeki yüksek binalar ve çeşitli noktalardaki yuvalarında görülen leylekler, vatandaşların ilgisini çekiyor. Her yıl baharın gelişinin habercisi olarak karşılanan leyleklerin kış aylarında da Iğdır'da görülmesi, kentte alışılmışın dışında görüntüler oluşturuyor.

Iğdır'ın iklimi leyleklere ev sahipliği yapıyor

Doğu Anadolu'nun diğer illerine göre daha ılıman bir iklime sahip olan Iğdır, doğal yaşam açısından da önemli avantajlar barındırıyor. Aras Nehri çevresindeki sulak alanlar, leylekler için önemli beslenme kaynakları oluşturuyor.

Iğdır'ın doğal simgeleri arasında yer alıyorlar

Yıllardır kentle özdeşleşen leylekler, yalnızca bahar aylarında değil, kış mevsiminde de Iğdır'ın dikkat çeken doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yuvalarını terk etmeyen leylekler, özellikle doğa severlerin ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Soğuk havaya rağmen Iğdır'da görülmeye devam eden leylekler, kentin kendine özgü iklimini ve doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı