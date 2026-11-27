Iğdır'da leylekler soğuk havaya rağmen yuvalarını terk etmeyip kentte kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırsa da Iğdır'da leylekler göç etmeyip kent merkezindeki yuvalarında kalmayı sürdürüyor. Iğdır'ın ılıman iklimi ve Aras Nehri çevresindeki sulak alanlar leyleklere beslenme imkanı sağlıyor; bu durum vatandaşların ilgisini çekiyor.
Iğdır'ın simgesi haline gelen leylekler, soğuyan havalara rağmen kenti terk etmedi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini artırırken, Iğdır'da dikkat çeken bir doğa manzarası yaşanıyor. Kentin simgeleri arasında yer alan leylekler, havaların soğumasına rağmen sıcak bölgelere göç etmeyerek Iğdır'da kalmayı sürdürüyor. Özellikle kent merkezindeki yüksek binalar ve çeşitli noktalardaki yuvalarında görülen leylekler, vatandaşların ilgisini çekiyor. Her yıl baharın gelişinin habercisi olarak karşılanan leyleklerin kış aylarında da Iğdır'da görülmesi, kentte alışılmışın dışında görüntüler oluşturuyor.
Iğdır'ın iklimi leyleklere ev sahipliği yapıyor
Doğu Anadolu'nun diğer illerine göre daha ılıman bir iklime sahip olan Iğdır, doğal yaşam açısından da önemli avantajlar barındırıyor. Aras Nehri çevresindeki sulak alanlar, leylekler için önemli beslenme kaynakları oluşturuyor.
Iğdır'ın doğal simgeleri arasında yer alıyorlar
Yıllardır kentle özdeşleşen leylekler, yalnızca bahar aylarında değil, kış mevsiminde de Iğdır'ın dikkat çeken doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yuvalarını terk etmeyen leylekler, özellikle doğa severlerin ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Soğuk havaya rağmen Iğdır'da görülmeye devam eden leylekler, kentin kendine özgü iklimini ve doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.