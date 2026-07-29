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İbibik kuşu Ardahan’da görüntülendi

İbibik kuşu Ardahan’da görüntülendi
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Ardahan’da doğanın en dikkat çekici kuş türlerinden biri olan ibibik kuşu, yeşillikler arasında görüntülendi.

Ardahan'da doğanın en dikkat çekici kuş türlerinden biri olan ibibik kuşu, yeşillikler arasında görüntülendi.

İlk kez Ardahan ovasını yaşam alanı olarak seçen göçmen kuşlardan ibibik kuşları (Upupa), böcek, larva, salyangoz ve solucanlarla beslenerek doğal dengenin sağlanmasına katkı sunuyor.

Baharda Afrika'dan Türkiye'ye göç edip yazın kuluçkaya yatarak üreyen ibibikler, Ardahan ovasında ilk kez görüntülendi.

Bir süre yeşillikler arasında beslenen ibibik kuşu, çevresini dikkatle gözlemledikten sonra gözden kayboldu. Görüntüler, Ardahan'da doğanın eşsiz güzelliklerini ve yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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