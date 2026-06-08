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Hollandalı aile Meke Gölü ve Acıgöl'e hayran kaldı

Hollandalı aile Meke Gölü ve Acıgöl'e hayran kaldı
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Avusturya'dan karavanla yola çıkan Hollandalı aile, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl ve Meke Gölü'nü ziyaret etti. Aile, Türkiye'nin doğal güzelliklerine ve misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirtti.

Avusturya'dan yola çıkıp karavanlarıyla seyahat eden Hollandalı aile, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl ve Meke Gölü'nü ziyaret etti. Aile, Türkiye'nin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirtti.

Avusturya'dan 6 ay önce yola çıkan aile, İtalya ve Yunanistan'ın ardından mayıs ayında Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'yi gezen aile, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Dalyan, Fethiye, Kaş, Demre, Saklıkent Kanyonu, Patara Kum Tepeleri, İztuzu Plajı, Yanartaş (Kimera), Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Hadim Şelalesi gibi birçok önemli turizm noktasını ziyaret etti.

Karapınar'a gelmeden önce Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'ni gezen aile, daha sonra Acıgöl'de yüzerek serinledi. Göl suyundaki yüksek tuz oranının yüzmeyi oldukça kolaylaştırdığını belirten Jeroen Wagenaar, "Acıgöl gerçekten çok şaşırtıcı bir yer. Suya girdiğinizde rahatlıkla yüzeyde kalabiliyorsunuz. Sonrasında duş alıp tuzdan arındığınızda kendinizi adeta yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz. Bu çok keyifli ve ferahlatıcı bir deneyim" dedi.

"Türkiye bu doğal güzelliklere sahip olduğu için çok şanslı"

Günü Meke Gölü kıyısında sonlandıran aile, karavanlarını göl manzarasına karşı park ederek gün batımını izledi. Meke Gölü'nün görüntüsünden etkilendiklerini ifade eden Milou Kloks, "Burası gerçek bir doğa harikası. Ailece gördüğümüz en etkileyici yerlerden biri. Türkiye bu doğal güzelliklere sahip olduğu için çok şanslı" diye konuştu.

Türk insanının misafirperverliğine teşekkür eden Jeroen Wagenaar, "6 aydır evimizden uzaktayız. Türkiye'de 2 ay geçireceğiz. Türkiye'yi çok sevdik. İnsanlar çok cana yakın. Burada kendimizi gerçekten hoş karşılanmış hissediyoruz. Türk halkının misafirperverliği çok özel" ifadelerini kullandı.

Seyahatlerine Aladağlar Milli Parkı, Kapadokya ve Karadeniz Bölgesi ile devam edeceklerini belirten aile, Karadeniz kıyılarını takip ederek İstanbul'a ulaşacaklarını, ardından Türkiye'den ayrılacaklarını belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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