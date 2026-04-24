Heyelan nedeniyle kapanan Hasköy-Mutki yolu açıldı

Muş'ta etkili olan yağış nedeniyle Hasköy- Mutki il yolunda meydana gelen heyelan sonrası kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, 49-30 KK numaralı Hasköy-Mutki il yolunun 0+000 ile 9+000 kilometreleri arasında yoğun yağışa bağlı karların erimesi sonucu dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer ise yolu kısmi olarak ulaşıma açtıklarını belirterek, güzergahı kullanacak sürücülerin olası heyelan riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı