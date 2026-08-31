Haberler

Sivas'ta Yabani Tilki Kedilerle Dost Oldu

Sivas'ta Yabani Tilki Kedilerle Dost Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir yavru tilki, Dursun Köse ailesinin bahçesine alışarak her akşam gelip kedilerle aynı kaptan mama yiyor, gün doğunca doğal yaşamına dönüyor. Aile, yabani hayvanın evcilleşmesine tanıklık ettiklerini söylüyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde bir kedi her akşam Köse ailesinin evini ziyaret edip, evin kedileriyle aynı kaptan mama yiyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yaşayan köy sakinlerinden Dursun Köse günlerdir bahçesine giren yavru tilkiyi önce et ve ardından kedi, köpek mamalarıyla besleyerek bahçesine alıştırdı. Her gece bahçeye uğrayan tilki kedilerle beraber yemek yiyerek, gün doğunca tekrar doğal yaşam alanına gidiyor. Yabani doğanın en önemli unsurlarından biri olan yavru tilki ailenin bahçesinde bulunan kedilerle arkadaş olarak evcil hayvan hayatına adım attı. Aile üyelerine de alışan tilki evin avlusunda istediği yerde uyuyarak, aileye duyduğu güveni ortaya çıkardı. günlerce gelen tilkinin görüntülerini kayda alan Dursun Köse yabani hayvanın evcilleşmesine tanıklık ettiklerini ifade etti.

Dursun Köse, "5 gün önce bahçede kedilere mama verirken, bir tilki ortaya çıkarak bahçeye girdi. Bayağı aç, susuz, perişan bir haldeydi. Kedilerin mamalarını yemeye başladı. İlk geldiğinde kedilerle atışarak gitti ve ertesi gün tekrar geldi. Bu esnada biz de et ve köfte verdik sonra yemeğini yedi ve gitti. Bir gün sonra tekrar geldiğinde bize olan yaklaşımı daha farklıydı. Biz kedi, köpek mamasını ona vermeye başlayınca alıştı. Şu an her akşam geliyor yemeğini yiyor, suyunu içiyor ve evin avlusunda sabaha kadar yatıyor. Halının, sandalyenin üzerinde yatıp gün aymadan da tekrar gidiyor. Kedilerle de arkadaş oldu burada yabani hayvanın evcilleşmesine tanıklık ettik. Bizlere de baya alıştı bahçede gördüğü zaman rahatsız olmuyor her hangi bir saldırısı da olmuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz

267 kişi ona emanetti! Kaptanla ilgili yeni iddia her şeyi değiştirir
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan Trump'a sürpriz çağrı! Yer altındaki serveti teklif etti

Taliban'dan Trump'ı mest edecek teklif! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Görüntü Türkiye'den! Cep telefonuyla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar

Görüntü Türkiye'den! Telefonla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar
Şanlıurfa'da trafik kazası: Sunucu hayatını kaybetti

Spiker Ömer Yılan trafik kazasında hayatını kaybetti
Evlilikler azalınca bunu yaptılar! Bankaları nikâh dairesine çevirdiler

Ülkede tüm bankalar düğün salonu oldu, nedeni hayli dikkat çekici
Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti

Çocuklarını kaybeden anneden kahreden sözler: Can yeleksiz gittiler
Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor

Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

Görüntü İstanbul'dan! Gece alkol alırken neye uğradıklarını şaşırdılar