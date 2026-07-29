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Her 3 kişiye 1 araç düşüyor: Mesai bitince Hükümet Caddesi kilitleniyor

Her 3 kişiye 1 araç düşüyor: Mesai bitince Hükümet Caddesi kilitleniyor
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam mesai çıkışı yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik adeta kilitleniyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam mesai çıkışı yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik adeta kilitleniyor.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa sahip Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının yaklaşık 400 bine ulaşmasıyla birlikte kentte yaklaşık her 3 kişiye 1 araç düşüyor. Özellikle mesai bitiminde Süleymanpaşa ilçesinin en işlek noktalarından Hükümet Caddesi'nde oluşan araç yoğunluğu dikkat çekiyor.

Akşam saatlerinde işlerinden çıkan vatandaşların oluşturduğu araç trafiği nedeniyle Hükümet Caddesi'nde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Kavşaklarda araçlar ağır ilerlerken, yoğunluk cadde boyunca etkisini gösterdi. Günün en yoğun saatlerinde sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte son yıllarda artan araç sayısının, özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğunu artırdığı gözlenirken, Hükümet Caddesi de bu yoğunluğun en belirgin yaşandığı noktalardan biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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