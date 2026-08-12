Afyonkarahisar'da Haziran Böceğiyle Mücadelede Yeni Tuzak Prototipleri Saha Denemelerinde Başarılı

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimde verim ve kaliteyi olumsuz etkileyebilen zararlılarla mücadele çerçevesinde saha çalışmalarına devam ediliyor.

Bu çerçevede, haziran böceği ile mücadelede kullanılmak üzere geliştirilen tuzak prototiplerinin saha uygulamaları Sultandağı ilçesinde gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından deneme amacıyla hazırlanan tuzak prototiplerinin uygulandığı çalışmalarda, tuzakların haziran böceğinin yakalanmasında yeterli etkinliğe sahip olduğu gözlemlendi. Bu sezon elde edilen saha tecrübeleri ve uygulama sonuçlarının, prototiplerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından tuzak prototiplerinin önümüzdeki sezonda daha etkin ve yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor. Haziran böceğiyle mücadelede saha gözlemleri ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı