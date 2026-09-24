Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Gaziantep'te bir binanın yaklaşık 4 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında bölgeden ayrılmayan ve yerinde duramayan anne kedi ile yavru kedinin kavuşma anları ise yüzleri güldürdü.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yavru kedi, binanın yaklaşık 4 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düştü. Çevredeki vatandaşlar ve bina güvenlik personeli Eyüp Yeşilyaprak kedi sesi üzerine itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. havalandırma boşluğunun üstünü kapatan demir sacı kesip merdiven yardımıyla aşağıya inen ekipler yavru kediyi kurtardı.

Yavru kedi kurtarılırken anne kedi bir an olsun bölgeden ayrılmadı

Anne kedi ise itfaiye ekipleri yavrusunu kurtarırken olay yerinden bir saniye ayrılmadı. Kurtarma çalışmaları sırasında yerinde duramayan anne kedi ile yavru kedinin kavuşma anları ise yüzleri güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı