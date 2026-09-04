Hatay'ın Sularına 682 Bin Sazan Yavrusu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Hatay'daki baraj ve göletlere 682 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Adana Seyhan Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğü tarafından üretilen sazan yavruları; Reyhanlı Barajı, Yarseli Barajı, Gölbaşı Gölü, Yayladağı Barajı ve Görentaş Göleti'ne bırakıldı.

Proje kapsamında su ürünleri kaynaklarındaki doğal türlerin ve ekolojik dengenin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve iç sulardaki balık stoklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Son 5 yılda Hatay'daki su kaynaklarına bırakılan sazan yavrusu sayısının 4 milyon 241 bine ulaştığı, önümüzdeki yıllarda da balıklandırma çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı