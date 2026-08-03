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Hatay’da yerleşim alanlarına giren yılanları itfaiye yakaladı

Hatay’da yerleşim alanlarına giren yılanları itfaiye yakaladı
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Hatay’da 2 farklı noktada yerleşim alanına giren yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hatay'da 2 farklı noktada yerleşim alanına giren yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Hatay'da yerleşim yerlerinde sıklıkla yılanlar görülmeye başlandı. Altınözü ve Arsuz ilçelerinde yerleşim yerlerinde yılan görüldü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yılanı yakaladı. Yılanlar, ekiplerin titiz çalışması sonucu zarar verilmeden yakalandı.

Yakalanan yılanlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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