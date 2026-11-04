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Hatay'da yağış etkili olurken Dörtyol açıklarında hortum telefonla görüntülendi

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Hatay'da yağış etkili olurken Dörtyol açıklarında hortum telefonla görüntülendi Haber Videosunu İzle
Hatay'da yağış etkili olurken Dörtyol açıklarında hortum telefonla görüntülendi
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Meteorolojinin turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'da etkili olan yağışla Dörtyol açıklarında hortum oluştu. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum telefonla görüntülendi; göle dönen yollarda güçlük çeken sürücüler, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'da etkili olan yağışlı havayla birlikte Akdeniz'in Dörtyol ilçesi açıklarında oluşan hortum kameraya yansıdı.

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Etkili olan yağışla birlikte sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiler. Araçlarında ve su basan evlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dörtyol ilçesi açıklarında Akdeniz yüzeyinde hortum oluştu. Deniz yüzeyinde oluşan ve karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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