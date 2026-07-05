Sokağı istila eden arılara denk gelen arıcı, oğulu korkmadan çıplak elle topladı

Hatay'da gezindikleri esnada zeytin ağacına oğul atan arıları fark eden arıcı Mustafa Vural, hiçbir koruyucu kıyafet giymeden arıları boş kovana alarak güvenli bir alana taşıdı.

Antakya ilçesi kent merkezinde bulunan parkta zeytin ağacına arı oğul attı. Bölgede gezinen Müslim Günal ve Mustafa Vural arı oğulunu fark etti. 15 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Vural, aracından aldığı boş kovana zeytin ağacındaki oğuldaki arıları koydu. Arıların sokmasından korkmayan Günal ve arkadaşı, oğuldaki arıları boş kovana koyarak arılara sahip çıktı. Arkadaşının kendisine hediye ettiği kovanla birlikte 7 arı kovanı olan Günal, dondurma yemeye geldikleri esnada arı oğulunu gördüğünü söyledi.

"Arı kıyafetim vardı ama baktığımda arılar uysal olduğu için ben de giymedim"

Zeytin ağacının üzerindeki arı oğulunu çıplak eliyle kovana koyan Mustafa Vural, "Arı oğulun nereden geldiğini bilmiyorum. Ben ve arkadaşım buraya dondurma yemeye geldik. Tesadüfen zeytin ağacının üzerindeki oğulunu gördük. Ben arıcılık yaptığım için aracımda sürekli kovan bulunurdu. Buradan geçerken arı oğulunu kovana aldık. Arı oğulu arısı pek sokmaz ve bunlar çok uysaldır. Boş kovana oğulu silkeleyip aldık. Ben arıcılıkla 15 yıldır uğraşıyorum. Arı kıyafetim vardı ama baktığımda arılar uysal olduğu için bende giymedim. Kalan arıları almak için oraya koydum. Benim 50 kovan arım var. Ben bu arı kovanını arkadaşıma hediye edeceğim" dedi.

"Biz buraya dondurma yemeye geldik ama arı oğulunu tesadüfen gördük"

Gezindikleri esnada zeytin ağacına oğul atan arıları fark ettiklerini söyleyen Müslim Günal, "Biz buraya dondurma yemeye geldik ama arı oğulunu tesadüfen gördük. Arkadaşım Hacı abi de arıcı olduğu için hemen oğulu alıp kovana koydu. Bu arılar uysal olduğu için korkmadık ve sokmadı. Burada evler çok güzel olmuştu ve onlara bakarken tesadüfen gördük. Zeytin ağacının üzerinde konmuşlardı. Arı oğulunu ben buldum ve arkadaş bana verdi. Benim 6 kovanım vardı ve 7 kovanım oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı