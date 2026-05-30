Yaşanan sel felaketinde yıkılarak 2 gence mezar olan Karaçay Köprüsü onarımı yapılarak trafiğe açıldı

Hatay'da etkili olan sağanak yağış sırasında Antakya ile Samandağ ilçelerinin birbirine bağlayan Karaçay Köprüsünün bir bölümü yıkılmıştı. Karaçay köprüsünde yıkılan bölgeden geçerken dereye düşen araçta bulunan ve akıntıya kapılarak ölen 2 gence mezar olan köprü onarımı yapılarak trafiğe açıldığını söyledi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay köprüsünün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde ilerleyen ve nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kaybolmuştu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin aramaları sonucunda iki gencinden cansız bedeni bulunmuştu. Aşırı yağışlar sonrası Antakya ile Samandağ'ı bağlayan köprünün Samandağ'a gidiş yönü yıkıldığından dolayı trafiğe kapalıydı. Yağışların durmasının ardından harekete geçen karayolları, onarım çalışmalarının ardından köprüyü tamamlayarak trafiğe tekrardan açıldı. Karaçay köprüsünde yıkılan tarafta geçerken akıntıya kapılıp 2 gence mezar olduğunu ifade eden Karaçay Mahallesi Muhtarı Cemi Gültekin, köprünün onarımı yapılarak trafiğe açıldığını söyledi.

"Karaçay Köprüsü, günler önce yaşanan sel felaketinde bir tarafı yıkılmıştı"

Yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan köprünün onarılmasıyla yeniden trafiğe açıldığını ifade eden Karaçay Mahallesi Muhtarı Cemil Gültekin, "Karaçay Köprüsü, günler önce yaşanan sel felaketinde bir tarafı yıkılmıştı. Devletimiz sel durur durmaz onarımını yapıp trafiğe açtılar. Antakya'dan Samandağ'a giden taraf yıkılmıştı. Bu köprü Samandağ ve Antakya ilçelerini birbirlerine bağlayan bir köprüdür. Bu köprü olmasaydı trafik felç olurdu. Bu köpründen 1 aracımız düşmüştü ve o araçta iki vatandaşımız vardı. Gönül isterdi ki canlı bulalım ama maalesef ki cansız bedenlerini bulduk. Yolumuz ulaşıma açık. Araçlar gelip gidiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı