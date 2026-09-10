Hamsi avında kota dönemi başladı, denetimler sürüyor

2026-2027 su ürünleri av sezonunda hamsi stoklarının korunması amacıyla uygulanan kota kapsamında denetimler Didim'de devam ediyor.

2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte hamsi avcılığına yönelik kota uygulaması da devam ediyor. Hamsi stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla getirilen uygulama kapsamında Didim'de denetimler gerçekleştiriliyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kontrollerde, hamsi avcılığı yapan balıkçıların kota uygulamasına uygun hareket edip etmediği denetleniyor. Avlanan hamsinin miktarı ve avcılık faaliyetlerine ilişkin kayıtlar da kontrol ediliyor. Yetkililer, hamsi stoklarının korunması ve gelecek yıllarda da sürdürülebilir şekilde avlanabilmesi amacıyla kota uygulamasına yönelik denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı