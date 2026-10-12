Haberler

Hakkari Yüksekova'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, öğle saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü. Yaklaşık bir haftadır süren yağışlarla ilçe merkezinde soğuk hava etkili olurken, 4135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri karla kaplandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından bölgede hakim olan yağış, soğuk hava ve sis, Yüksekova'da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla süren yağışlar nedeniyle ilçe merkezinde soğuk hava etkisini gösterirken, 4135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri ise karla kaplandı.

Öğle saatlerinde başlayan yoğun sis, kısa sürede etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu

Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Herkes şok oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar

Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon

Ordu taarruza geçti! Eş zamanlı 1732 operasyon düzenlendi