Hakkari-Van yolu trafiğe açıldı

Heyelan nedeniyle günlerdir kapalı olan Hakkari- Van kara yolu, alternatif yoldan yeniden trafiğe açıldı.

Akçalı köyü yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu, karayolları ekiplerinin günlerdir sürdürdüğü alternatif yolun açmasıyla birlikte trafiğe açıldı. Geçişlere sadece binek ve minibüslere izin verildiği, kamyonlara ise izin verilmediği belirtildi. - HAKKARİ

