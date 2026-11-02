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Hakkari Otluca'da toprak kaymasıyla ikiye bölünen yol iki haftada onarıldı

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Hakkari Otluca'da toprak kaymasıyla ikiye bölünen yol iki haftada onarıldı
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Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Otluca köyü Tugay yolunda toprak kayması nedeniyle ikiye bölünen yolda iki hafta süren dolgu ve stabilize çalışmalarını tamamladı. Köy sakinleri çalışmalar için teşekkür ederken kış yaklaşırken yolun asfaltlanmasını talep etti.

Hakkari'nin Otluca köyündeki Tugay yolunda toprak kayması nedeniyle meydana gelen tahribat, ekiplerin iki haftalık çalışmasıyla giderildi.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Otluca köyü Tugay yolunda başlattıkları yol dolgu ve stabilize çalışmalarını tamamladı. Bir süre önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan ve ikiye bölünen yolda, il özel idaresi ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık iki hafta süren çalışmalar kapsamında, yolun zarar gören bölümünde dolgu işlemi gerçekleştirildi. Ardından yolun kalan kısmına stabilize malzeme serilerek ulaşımın daha güvenli ve rahat sağlanması için düzenleme yapıldı.

Yolu kullanan Otluca köyü sakinleri, yürütülen çalışmalardan dolayı il özel idaresi ekiplerine teşekkür etti. Köy sakinleri, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle yolun asfaltlanmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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