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Hakkari'de yağışın ardından beliren gökkuşağı kent merkezine renk kattı

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Hakkari'de yağışın ardından beliren gökkuşağı kent merkezine renk kattı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından Hakkari'de yağışın durmasıyla gökkuşağı ortaya çıktı. Kent merkezinde beliren gökkuşağı vatandaşlara görsel şölen sunarken, Serkan Noyan tarafından kaydedilen görüntüler objektiflere yansıdı.

Hakkari'de etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, kent merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.

Hakkari'de etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, kent merkezine ayrı bir renk kattı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün Hakkari ve birçok il için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından kentte yağışlı hava etkisini gösterdi. Yağışın durmasıyla birlikte gökyüzünde ortaya çıkan gökkuşağı, vatandaşlara görsel şölen sundu.

Kent semalarında oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluştururken, Serkan Noyan tarafından kaydedilen gökkuşağı anı objektiflere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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