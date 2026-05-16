Berçelan yaylasında mayısta 4 metre kar

Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda mayıs ayına rağmen kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buldu.

Doğaseverler, Berçelan Yaylası'na bağlı Konak-Zavite yol ayrımına giderek bölgedeki yoğun kar örtüsünü görüntüledi. Yaylada halen yaklaşık 4 metre kar bulunduğunu belirten doğaseverler, mayıs ayında karşılaştıkları manzaranın kendilerini şaşırttığını ifade etti.Bölgede kış şartlarının etkisini sürdürdüğünü söyleyen vatandaşlar, yüksek rakımlı alanlarda kar örtüsünün uzun süre kaldığını belirtti. Karla kaplı yollar ve dağlık alanlar ise doğaseverlerin ilgisini çekti. - HAKKARİ

