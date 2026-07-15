Hakkari'nin zirveleri çiçeklerle renklendi

Hakkari'nin Durankaya beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bilmizit Yaylası'nın yüksek yamaçlarında açan rengarenk çiçekler doğaya ayrı bir güzellik kattı.

Yaklaşık 3 bin 500 rakımlı yaylada, yeşilin farklı tonları ile kar sularından beslenen nergis, sümbül ve birçok farklı türdeki çiçek doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Dört mevsimin bir arada yaşandığı bölgede doğanın eşsiz güzelliklerini görüntüleyen doğaseverler, rengarenk çiçeklerin arasında bol bol fotoğraf çekerek anın tadını çıkardı.

Kar örtüsü, yemyeşil yamaçlar ve rengarenk çiçeklerin aynı karede buluştuğu Bilmizit Yaylası, Hakkari'nin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı