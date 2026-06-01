Hakkari'de koca engerek yılanı görüntülendi

Hakkari'nin Durankaya beldesine bağlı Pınarbaşı bölgesinde koca engerek yılanı görüntülendi.

Doğasever Ferhat Reisoğlu ve Cangir Ayva, uşkun ve mantar toplamak için çıktıkları 2 bin 700 rakımlı dağlık bölgede kayalıklar arasında büyük bir yılanla karşılaştı. Kısa süreli görüntülenen yılanın gövde yapısı ve büyüklüğünden dolayı koca engerek olduğu değerlendirildi.

Kayalık alanda güneşlenen yılanı güvenli mesafeden görüntüleyen doğaseverler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Türkiye'nin en güçlü zehirli yılan türleri arasında gösterilen koca engerek, genellikle taşlık ve kayalık alanlarda yaşamını sürdürüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülen tür, Hakkari'de daha önce de birçok kez görüntülenmişti.

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında yayla ve kırsal alanlara çıkan vatandaşların kayalık ve otluk bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - HAKKARİ

