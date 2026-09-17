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Hakkari’de 1,5 metrelik kocabaş yılanı görüntülendi

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Hakkari’de 1,5 metrelik kocabaş yılanı görüntülendi
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Hakkâri’de hem gazetecilik hem de çiftçilik yapan Hekim Çiftçi isimli şahıs, tarlasında çalıştığı sırada 1,5 metre uzunluğunda kocabaş yılanı (hemorrhois ravergieri) görüntüledi.

Hakkari'de hem gazetecilik hem de çiftçilik yapan Hekim Çiftçi isimli şahıs, tarlasında çalıştığı sırada 1,5 metre uzunluğunda kocabaş yılanı (hemorrhois ravergieri) görüntüledi.

Merkez Yukarı Merzan Mahallesi'nin Mezra bölgesinde tarlada çalışan Hekim Çiftçi, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla yılanı görüntüleyen Çiftçi, ilk defa bu kadar büyük bir yılanla karşılaştığını belirtti. Hayvana zarar vermeden bulunduğu bölgeden uzaklaştıran Çiftçi, yılanın görüntülerini paylaşarak doğaya herkesin sahip çıkmasını istedi.

Görüntülenen kocabaş yılanına ilişkin İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfi Yıldız ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, "Görüntülerdeki tür, halk arasında 'kocabaş yılan' olarak bilinen hemorrhois ravergieri türüdür. İnsanlar için kesinlikle zehirli ve tehlikeli bir tür değildir. Kemirgenler ve küçük sürüngenlerle beslenerek tarımsal alanlarda doğal bir zararlı kontrolü sağlayan, ekosistem açısından oldukça faydalı bir canlıdır. Çiftçimizin hayvana zarar vermeden doğal ortamına uzaklaşmasına izin vermesi ve doğa bilincini vurgulayan duyarlı yaklaşımı takdire şayandır. Bu tür canlılarla karşılaşıldığında panik yapılmamalı ve doğal dengenin korunması adına zarar verilmeden ortamdan uzaklaşılması sağlanmalıdır" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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