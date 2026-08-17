Gümüşova'da Heyelan Riskine Karşı Taş Tahkimat Çalışması

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde heyelan nedeniyle risk oluşan yolda güvenliği sağlamak amacıyla taş tahkimat ve dolgu çalışmaları başlatıldı.

Gümüşova ilçesine bağlı Pazarcık Köyü'nde meydana gelen heyelan sonrası İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yol güvenliğinin sağlanması ve zeminin güçlendirilmesi amacıyla taş tahkimat ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla birlikte heyelan alanındaki riskin azaltılması ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Ekiplerin çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı