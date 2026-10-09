Gümüşhane'de yol kenarına inen yaban keçileri araçlara aldırış etmeden yiyecek aradı

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Gümüşhane'de yiyecek arayan yaban keçileri, trafiğin yoğun olduğu yol kenarında sürü halinde görüntülendi.

Kentte doğal yaşam alanlarından inerek yol kenarına kadar gelen yaban keçileri, bir süre boyunca araçların geçişine aldırış etmeden yiyecek aradı. Ürkeklikleri ile bilinen yaban keçilerinin rahat tavırları dikkat çekerken, bir süre yol kenarında oyalandıktan sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndüler.

Yöre halkı olarak yaban keçilerini çok sevdiklerini ifade eden Ali Ceylan, yol güzergahında aracıyla ilerlerken yaban keçilerini görünce onları izlemek için durduğunu ve keçileri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı