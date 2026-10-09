Haberler

Gümüşhane'de yol kenarına inen yaban keçileri araçlara aldırış etmeden yiyecek aradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de yol kenarına inen yaban keçileri araçlara aldırış etmeden yiyecek aradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de doğal yaşam alanlarından inen yaban keçileri, trafiğin yoğun olduğu yol kenarında yiyecek ararken sürü halinde görüntülendi. Aracıyla ilerlerken keçileri gören Ali Ceylan, onları izlemek için durduğunu ve korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Gümüşhane'de yiyecek arayan yaban keçileri, trafiğin yoğun olduğu yol kenarında sürü halinde görüntülendi.

Kentte doğal yaşam alanlarından inerek yol kenarına kadar gelen yaban keçileri, bir süre boyunca araçların geçişine aldırış etmeden yiyecek aradı. Ürkeklikleri ile bilinen yaban keçilerinin rahat tavırları dikkat çekerken, bir süre yol kenarında oyalandıktan sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndüler.

Yöre halkı olarak yaban keçilerini çok sevdiklerini ifade eden Ali Ceylan, yol güzergahında aracıyla ilerlerken yaban keçilerini görünce onları izlemek için durduğunu ve keçileri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar

"Düşündüklerimi söylesem her yer patlar" dedi, ortalık yıkıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Kayseri İncesu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kara yolunu kilitleyen kaza: Çok sayıda ölü var
İstanbul Valisi Davut Gül: Maltepe'de çöken binanın enkazının altında yangın var

İşte Maltepe'de ekiplerin işini zorlaştıran korkunç detay
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi

Hayvana eziyet eden adama unutamayacağı ders