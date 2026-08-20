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Yaban keçisi anneden tırmanış dersi

Yaban keçisi anneden tırmanış dersi
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Gümüşhane’de sarp kayalıklarda ilerleyen anne yaban keçisinin yavrusuna tırmanmayı öğrettiği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşılarak büyük ilgi gördü.

Gümüşhane'de sarp kayalıklarda ilerleyen anne yaban keçisinin yavrusuna tırmanmayı öğrettiği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılarak büyük ilgi gördü.

Gümüşhane'nin sarp ve kayalık coğrafyasında görüntülenen anne ve yavru yaban keçisi, doğadaki yaşam mücadelesinin en güzel örneklerinden birini ortaya koydu. DKMP Gümüşhane Müdürlüğü'nde görevli Yusuf Özkan tarafından kaydedilen görüntülerde, anne yaban keçisinin kayalık yamaç boyunca büyük bir ustalıkla ilerleyerek yavrusunu eğitmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Zorlu kayalıklarda zaman zaman güçlük çeken yavru yaban keçisi, buna rağmen annesinin peşini bırakmadı. Küçük keçinin her hamlesini dikkatle takip eden anne yaban keçisi, yavrusuna adeta tırmanış dersi verdi

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan DKMP Genel Müdürlüğü, anne ile yavrusunun bu özel anlarına, "Anne öğretiyor, minik çırak pes etmiyor. Bir gün o da ustası kadar iyi tırmanacak" notuyla yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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