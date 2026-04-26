Gondolların yol arkadaşı ördekler oldu

Eskişehir Adalar bölgesinde gondol turuna çıkan yerli turistler, suda yüzen ördekler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Eskişehir'de, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve yerli turistler Porsuk Çayı'na akın etti. Kent turizminin en önemli duraklarından biri olan Adalar mevkisinde, Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen gondol turları yoğun ilgi gördü. Gondollarla suyun tadını çıkaran turistlere, ördekler de eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı