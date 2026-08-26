Haberler

Leyleklerin Sonbahar Göçü Tekirdağ'da Görsel Şölen Oluşturdu

Leyleklerin Sonbahar Göçü Tekirdağ'da Görsel Şölen Oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğanın en görkemli döngülerinden biri olan leyleklerin sonbahar göçü başladı.

Doğanın en görkemli döngülerinden biri olan leyleklerin sonbahar göçü başladı. Avrupa ve Balkanlar'daki üreme alanlarından yola çıkan yüz binlerce leylek, kışı geçirmek üzere Afrika'ya doğru ilerlerken Tekirdağ semalarında ortaya çıkan görüntüler renkli görüntülere sahne oldu.

Ağustos ayıyla birlikte başlayan sonbahar göçünde Trakya üzerinden Türkiye'ye giriş yapan leylekler, güneye doğru yolculuklarını sürdürüyor. Süleymanpaşa'da sürü halinde ilerleyen çok sayıda leylek, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gökyüzünü kaplayan leylek sürüsü, vatandaşların da ilgisini çekti. Göç eden kuşların gökyüzünde oluşturduğu görüntüler adeta görsel şölen oluşturdu.

Çorlu girişinde de görüntülenmişti

Tekirdağ'da leylek hareketliliği geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesinde de görüntülenmişti. Çorlu girişindeki aydınlatma direkleri ve ağaçlık alanlarda yoğunlaşan leylek sürüsü, cep telefonlarıyla kaydedilmişti.

Afrika'ya uzanan zorlu yolculuk

Avrupa ve Balkanlar'dan yola çıkan leylekler, Türkiye üzerinden Afrika'ya ulaşan önemli göç rotalarını kullanıyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ üzerinden ilerleyen sürüler, İstanbul Boğazı ve Belen Geçidi gibi önemli hava koridorlarını takip ederek güneye yöneliyor.

Denizlerin üzerindeki soğuk hava şartları nedeniyle karasal güzergahları tercih eden leylekler, gündüz saatlerinde oluşan termal hava akımlarından yararlanarak uzun süre kanat çırpmadan süzülebiliyor.

Göç eylül sonuna kadar sürecek

Leyleklerin zorlu göç yolculuğunun eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, göç döneminde sulak alanların korunmasının ve göç güzergahlarındaki enerji nakil hatlarının kuşlar açısından güvenli hale getirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

Bir babanın taşıyabileceği en ağır yükü taşıdı
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi

Oosterwolde transferinde kriz çıktı! Roma'dan beklenmedik karar
Sultangazi'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

"Laf atma" tartışması kanlı bitti! Suç makinesi aranıyor
Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

Titanik eserleri hakkında mahkemeden yeni karar
Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

Ünlü modelin unutamayacağı an
Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı

Polis şüphelenip gözaltına aldı! Bakın midelerinden ne çıktı
Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez bakın ne yaptı