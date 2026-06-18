Yıldırım düşmesi sonucu merkezi ezan sistemi kullanılamaz hale geldi

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yıldırım düşmesi sonucu imece usulüyle kurulan bayrak direği, güneş enerjisi sistemi ve çevre köylere de hizmet veren merkezi ezan yayın sistemi zarar gördü. Köy muhtarı Olcay Ayvaz, "Bunları yeniden yapabilmek için duyarlı vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Kayabaşı köyünün yüksek kesimlerinde bulunan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bayrak direği ile çevredeki birçok köye hizmet veren merkezi ezan yayın sistemi, geçtiğimiz günlerde yıldırım düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda sistemin enerji ihtiyacını karşılayan güneş panelleri, yayın cihazları ve hoparlörler de zarar gördü.

Köy muhtarı Olcay Ayvaz, söz konusu sistemin köylülerin ortak emeği ve hayırseverlerin destekleriyle kurulduğunu belirterek, "Burada bulunan merkezi sistem sayesinde sadece kendi köyümüz değil, Hisarkaya, Küçükada, Kuzköy, Muratdede ve çevredeki birçok yerleşim birimi ezan ve sela yayınlarını rahatlıkla duyabiliyordu. Ancak yıldırım düşmesi sonucu panellerimiz, cihazlarımız ve hoparlörlerimiz tamamen yandı. Bayrak direğimiz de devrildi. Bunları yeniden yapabilmek için duyarlı vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Sistemin bulunduğu konum nedeniyle bölge için önemli bir hizmet sunduğunu ifade eden Ayvaz, cihazların devre dışı kalmasıyla birlikte ezan ve sela yayınlarının birçok noktaya ulaşamadığını söyledi. Ayvaz, "Köyümüzün coğrafi yapısı nedeniyle aşağı kesimlerdeki camilerden yapılan yayınlar bazı bölgelere ulaşamıyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız ezanları ve vefat edenler için verilen selaları net şekilde duyabiliyordu. Şu anda sistem çalışmıyor. Bu önemli hizmetin yeniden devreye alınabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyoruz. Ayrıca yıldırım nedeniyle zarar gören bayrak direğimizi de en kısa sürede yeniden yaparak, Türk bayrağımızı aynı noktada dalgalandırmak istiyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı