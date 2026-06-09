Giresun trafiğini rahatlatacak Dal-Çık Projesi'nin ihalesi tamamlandı

Giresun şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen ve uzun süredir gündemde bulunan Liman Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak (Dal-Çık) Projesi'nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Daha önce dere yatağı nedeniyle revize edilen proje için yeniden ihale süreci tamamlanırken, yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, yaptığı açıklamada, Giresun'un şehir içi ulaşımına kalıcı çözüm sunacak Liman Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin yatırım programına alındığını ve ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Elmas, "Yüklenici firma ile 4 Haziran 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. Özellikle Yenimahalle mevkiinde Tabaklar Deresi üzerinde gerçekleştirilecek tersip bendi çalışmalarıyla olası su baskınları ve taşkın risklerinin önüne geçilecek. Dal-Çık Projesi'nin yapım sürecinde ve sonrasında oluşabilecek su taşkınlarını engellemeye yönelik gerekli altyapı hazırlıkları netleştirildi. Bu çalışmalar bölge için uzun vadeli ve kalıcı çözümler sağlayacak. Giresun Limanı Farklı Seviyeli Kavşağı Yapımı İşi kapsamında imzalanan sözleşmeye göre projenin yapım süresi 400 gün olarak belirlendi. Çalışmaların başlamasıyla birlikte şehir içi trafiğin önemli ölçüde rahatlatılması, sahil yolu bağlantılarının daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor" dedi.

Uzmanlardan taşkın riski uyarısı

Öte yandan, kavşak projesinin bulunduğu alandan geçen dere yatağına ilişkin ise uzmanlar uyarılarda bulundu.

Giresun Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Apaydın, Liman Kavşağı'nda yapılacak Dal-Çık Projesi'nin su yönetimi açısından dikkatle planlanması gerektiğini belirterek, "İki kilometrekarenin üzerine çıkan su toplama havzasından gerek yağmur suyu altyapı sistemiyle gerekse yüzeysel akışla bu bölgeye gelen suyun en azından bir kısmını bölgenin batı tarafına, yani Kumyalı yönüne aktaracak ve denize boşaltacak çözümler araştırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı