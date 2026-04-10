Germencik'te öğrencilere su verimliliğinin önemi anlatıldı

Su verimliliği seferberliği çerçevesinde eğitimlerine devam eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini verimli su kullanımı konularında bilgilendirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince verilen su verimliliği eğitimleri aralıksız sürüyor. Su israfının önlenmesi ve su verimliliği kültürünün oluşturulması hedeflenen kampanya kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Germencik ŞehitMehmet İlkokulu'nda 'Su verimliliği geleceğimizin anahtarıdır' etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde ilkokul öğrencileri, verimli su kullanımı konularında bilgilendirildi. Su verimliliği seferberliği farkındalık eğitim programının Aydın'da yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Suyun etkin ve bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.Germencik Şehit Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirdiğimiz programda öğrencilerle buluşarak, suyun yaşamımızdaki vazgeçilmez rolünü anlattık. Etkinlikte, su tasarrufu alışkanlıkları, doğru kullanım yöntemleri ve doğal kaynakların korunmasının önemi üzerinde duruldu. Erken yaşta edinilen bilinç sayesinde çocuklarımız, suyun değerini bilen bireyler olarak yetişiyor. Geleceğimizi korumak adına her damlanın önemini anlatmaya devam edeceğiz. Unutmayalım, suyu korumak, geleceği korumaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı