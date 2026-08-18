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Domuz Sürüleri Fıstık Bahçelerine Dadandı

Domuz Sürüleri Fıstık Bahçelerine Dadandı
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Batman'ın Gercüş ilçesi Poyraz köyünde artan yaban domuzu sürüleri, bağ ve fıstık bahçelerine büyük zarar verdi. Çiftçiler emeklerinin ziyan olduğunu belirterek yetkililerden önlem istiyor; köylüler ürünlerini korumak için nöbet tutmaya başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde ekili alanlara giren domuz sürüleri, çiftçilerin bağ ve fıstık bahçelerine büyük zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, son dönemde sayıları artan yaban domuzları, Poyraz köyündeki tarım arazilerine inerek ürünleri tahrip etti. Gece ve gündüz saatlerinde bahçelere girerek fıstık ağaçlarına ve üzüm bağlarına zarar veren domuz sürüleri, yöre halkını mağdur etti.

Bahçesi zarar gören çiftçilerden Selma Şimşek, yaşanan duruma tepki göstererek, "Binbir emekle yetiştirdiğimiz bağlarımıza ve fıstık bahçelerimize domuzlar dadandı. Bütün ürünlerimize ve ağaçlarımıza zarar verdiler, emeklerimiz ziyan oldu. Yetkililerin bu duruma bir önlem almasını istiyoruz" dedi.

Köy sakinleri, ürünlerini korumak için kendi imkanlarıyla nöbet tutmaya başladıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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