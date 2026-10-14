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Gaziantep'te yaklaşık 1 saat süren şimşek fırtınası geceyi gündüze çevirdi

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Gaziantep'te yaklaşık 1 saat süren şimşek fırtınası geceyi gündüze çevirdi
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Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan şimşek fırtınası yaklaşık 1 saat sürdü ve geceyi gündüze çevirdi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağmurda art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Gaziantep'te gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kent merkezinde gece saatlerine doğru başlayan şimşek fırtınası geceyi adeta gündüze çevirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız etkili olan şimşek fırtınasına yoğun gök gürültüsü eşlik etti. Kısa sürede etkisini arttıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte gök gürültülü yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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